Sobre los coches eléctricos

En la información sobre coches eléctricos del Extra Energía publicado el pasado 25 de abril y firmada por Noelia Jiménez, faltaba un punto de concreción en varias de sus afirmaciones. También observo una falta de credibilidad sobre la cantidad de vehículos eléctricos que se venderán en Europa hasta el 2030, que es según sus fuentes es de 600.000 vehículos. No sé si conocerá al fabricante Tesla. En cuanto a la explicación poco profesional de los beneficios de los coches eléctricos, el futuro inmediato de éstos (¡y no para el 2030!), puede adquirir conocimientos en muchas páginas web. Y por último, y como concienciación, le invito a informarse en la Conferencia sobre Movilidad Eléctrica Sostenible (Madrid, abril 2018). Con todo ello queda claro que para el 2030, y tomando como referencia las estimaciones de Cepsa, y si esta no ha reaccionado, habrá quebrado, así como los fabricantes térmicos nacionales, pues el punto de inflexión se acerca a solo menos de dos años. Luis Martínez Bautista. València.