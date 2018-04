Espléndida María José Montiel

Intensa de voz, de una belleza cada día más rica en armónicos, radiante, expresiva, sensorial y opulenta. Con estas cualidades compareció María José Montiel en el escenario del Palau de la Musica de València para ofrecer, en el ciclo de programación de la Sociedad Filarmónica, un concierto cuatro meses después de que la aplaudiéramos en la Beneficencia en una actuación benéfica para la ONG Columbus. La mezzo posee una sensibilidad especial para dar cuenta de programas muy diversos. En esta ocasión el repertorio rayaba en una tesitura de sensibilidades sentimentales, que llevó a su particular terreno haciendo gala de una imaginación tan creativa como fantasiosa y sugestiva. Junto a ella, un septeto de músicos valencianos de los más prestigiosos que hay en el panorama nacional, logró que en su especial química con la cantante, el programa tuviera un postulado magnético que arrancó constantes bravos contrapuntados con cálidos aplausos.

He de decir que, desde niño, tengo especial devoción por Fleta. Mi padre, que le vio actuar, me hablaba de su capacidad para las medias voces y para filar interminables calderones. Poseo una buena colección de discos del tenor maño, que me siguen hechizando. Si bien María José Montiel no lo imita, ni de lejos, me lo trae a la memoria por su capacidad para las esfumaturas y apianamientos y su prodigioso dominio del fiato. Es una lección de técnica con la que pocos artistas se atreven, pero que cuando penetran con eficacia en ese terreno, se llevan todos los elogios. Dígalo, si no, el delirio que despiertan Netrebko, Damrau o Kaufmann cuando hacen uso de ellos. Es un recurso expresivo que si se utiliza con talento y sensibilidad, como es el caso de la madrileña, consigue traspasar la batería y llegar al sentimiento de la audiencia, con la intención de darle una especial sensación de sensible temperamento a la música.

María José Montiel recrea todas y cuantas obras interpreta, haciendo de ellas versiones muy propias que siguen tan solo la senda de su inspiración. Su técnica es tan sublime como la belleza de su voz de timbre cálido y diáfano a un tiempo, y ello permite que tanto el lied como la ópera cobren en sus interpretaciones, versiones íntimas y distintas. En ocasiones gusta de retener el tiempo para enquimerarse con las frases como en Azuläo o Ai que linda moça, en otras se extasía en una nota para dejar un instante de arrobamiento que resulta especialmente conmovedor para la audiencia, como en las arias de Werther, Mignon o Samson. Del preciosismo de sus versiones habla bien a las claras la ovación que la asistencia le dedicó al final de su recital, puesta en pie, obligándola a conceder dos bises. Todo un plebiscito de aprecio filarmónico. Miguel Blasco. València.