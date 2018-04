¿Qué celebramos el 1 de mayo?

¿Es más trabajador aquel que tiene un puesto de trabajo o aquel que día a día lucha por conseguir uno?

Según datos del INE, en España tenemos actualmente un 16,74% de desempleo. Se acerca el verano y con ello, próximamente aumentará la oferta de trabajo en todos los sectores relacionados con el turismo. El gobierno presumirá de haber reducido muy notablemente el desempleo. Sin embargo, esta bajada será solo consecuencia de la temporada alta del turismo y volverá a crecer brutalmente una vez llegue septiembre. Además, todos estos puestos de trabajo serán precarios, temporales y con salarios bajos. Puestos que no permiten la recuperación económica ni la reducción real del paro, sino que simplemente esconden durante unos meses la verdadera realidad.

¿Qué estamos celebrando? Si dejamos de trabajar un día entero en homenaje a unos obreros que perdieron la vida luchando por mejorar las condiciones laborales, ¿Por qué no salimos a la calle a protestar por el desempleo de nuestro país?, ¿Por qué no exigimos salarios dignos?, ¿Por qué no luchamos por el empleo juvenil?.

Debemos ser consecuentes con lo que celebramos, a la vez que conscientes de que en nuestro país todavía hay miles de familias que no tienen nada que llevarse a la boca.