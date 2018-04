Digan lo que digan, es violación

Quisiera aportar una serie de comentarios al artículo de Francisco Alguacil publicado el viernes 27 de abril en Levante-EMV. Está bien el intento de explicar los entresijos legales que motivan una sentencia que casi nadie entiende. Porque, por más que sus señorías estén en posesión de más información que nosotros y sean conocedores de toda la jurisprudencia posible, no se entiende que consideren que no hay intimidación. Simplemente porque por lo que se ha podido leer en los medios, en la sentencia sí consideran que la chica pudo sentirse intimidada por una superioridad fuera de toda duda, no sólo numérica sino también física. Entonces ¿por qué no quieren llamarlo violación? Lo es. Sin ningún género de dudas. Y la justicia no lo ha reconocido aplicando una serie de argumentos peregrinos y en algunos puntos hasta contradictorios. ¿Por qué?

Voy a llegar más lejos, la sentencia no sólo tenía que haber reconocido el delito de agresión sexual por medio de la intimidación, sino que olvida que fue grabada sin el consentimiento de la víctima (evidentemente, pero para la justicia hay que especificarlo) y las imágenes de su humillación difundidas también sin su consentimiento, claro. No sólo fue humillada, vejada, intimidada, penetrada, sino que de ello quedan imágenes que pueden conservar su dolor, preservarlo, incrementarlo y angustiarla. Hechos estos que debieran agravar aún más la naturaleza del delito y su pena.

El mensaje enviado con esta sentencia a una sociedad que esperaba impaciente un impulso a una lucha digna, valiente y necesaria, es demoledor. Nos han condenado a todas. Todas somos ella y estamos con ella. No es abuso, es violación. Amparo Villacañas. València.