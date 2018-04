Sucia manada

No voy a entrar ni en presunciones ni en si fueron o no consentidas las relaciones, ni mucho menos en sentencias judiciales. Me produce náuseas todo lo referido a este deleznable y abominable asunto. Pero yo me pregunto: ¿No hay ni un ápice de razonamiento ni de dignidad en alguno de los componentes de esa manada que dijera basta, ante tales actos? ¿No había nadie que dijera que eso no era una relación sexual normal? ¿Qué tipo de placer se puede sacar donde primero vas tú, luego va él€ y luego todos y mucho peor si ha sido sin mutuo consentimiento? Donde todos como salvajes querían saciar sus apetencias irracionales sobre un mismo cuerpo manoseado, desvalido, utilizado como un despojo.

Qué lástima de vidas desperdiciadas para tales desechos humanos. Qué falta de moral, de respeto y de consideración a uno mismo y al prójimo. Roberto Tarazona Mascarós. València.