Jutges sense prejudicis

Després de sentències, com la de la manada i altres actuacions judicials, no poden seguir el Govern i la justícia obviant la dificultat de fons que són les patologies psicològiques i psiquiàtriques d´alguns jutges. El CGPJ porta anys esquivant el tema, sense decidir-se a regular aquest problema de fons, incompatible per a la funció judicial, que protegeix a jutges per un fals corporativisme.

És necessari que Govern i CGPJ exigisquen i comproven la salut mental dels candidats que vulguen accedir a la carrera judicial, mitjançant la realització de proves psicològiques i psiquiàtriques, així com periòdicament, com s´efectuen en altres professions. A Holanda i en altres països europeus es realitzen, per a detectar i prevenir les incapacitats i incompatibilitats dels quals han d´impartir justícia.

Cap jutge amb una malaltia mental, que minva la seua capacitat, puga seguir exercint fins que per les seues actuacions criden l´atenció, o que jutges amb una mentalitat o ideologia: masclista, misògina, xenòfoba, supremacista, racista, fonamentalista religiosa, etc., puguen impartir justícia portats pels seus prejudicis. Joan Martí i Serra. València.