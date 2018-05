Publicidades medicamentosas

Leí a Alberto Soler Montagud, médico y escritor, en Levante-EMV del 24 de abril pasado. No solo estoy de acuerdo completamente con lo que dice en su artículo La publicidad de los medicamentos es engañosa y peligrosa, sino que he tomado los productos que allí cita y ninguno ha hecho los efectos que se anuncian en su publicidad televisiva y en el tiempo que allí narran que deben dar su resultado positivo. Ni el producto gel que nombra, ni el producto que cita para el catarro me ha aliviado en absoluto y menos en el tiempo que dice efectivo. Respecto a los jarabes, que solo cita y no nombra marca alguna, han dado resultado, pero a largo plazo y no instantáneamente. He de darle la enhorabuena por el artículo, pues nos ha prevenido sobre la publicidad engañosa y nociva para nuestra salud. Francisco Javier Sotés Gil. València.