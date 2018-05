Mal por el desahucio exprés

No estoy de acuerdo con la carta Bien por el desahucio exprés, de Enrique Fernández Iniesta, y sobre su entendimiento del objeto por el que se aprueba la proposición de Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el fin de la ocupación ilegítima de una vivienda, y que Podemos, PSOE y ERC votaron en contra. La proposición de ley no garantiza la alternativa habitacional para los desahucios de estas ocupaciones y no tiene medidas concretas para los casos de vulnerabilidad, por lo que vista la inoperatividad más que evident de la Administración y de la justicia se van a volver a cometer nuevos atropellos contra los más desfavorecidos.

El PdCAT dice que la iniciativa solo busca combatir a las mafias okupas que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena, cosa que Enrique Fernandez Iniesta ha tergiversado en cuanto al fondo del asunto de la proposición de ley y a un uso que la propia promotora dice que no se puede aplicar a personas que dejan de pagar la cuota de alquiler, la cuota hipotecaria ni a personas que ocupan una vivienda de grandes especuladores. Con todo ello, nos encontraremos en breve con otro montón de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que serán abandonadas a su suerte tal como actualmente se hace.

Esta ley no va a garantizar que no destrocen la vivienda como venganza al iniciar el dueño un procedimiento de desahucio porque no se necesitan casi dos años (ni siquiera unas horas) para tal desastre. Luis Martinez Bautista. València.