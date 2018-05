Mírame, estoy contigo

El 2 de mayo fue el día contra el bullying, mientras aún resonaba en las calles la polémica por la sentencia contra la manada. Las víctimas de estas dos situaciones necesitan apoyo real. El acoso (ya sea sexual o no) que cualquier persona sufra supone la desconfianza y miedo a vivir de esta. Una de cada tres mujeres españolas se ha sentido acosada, y el bullying ha ascendido un 20 %. No basta con salir a la calle a luchar por ello, debemos introducir la defensa y apoyo en nuestra vida. Ralph Wardo Emerson nos advirtió de que «la violencia no es poder, sino la ausencia de poder». Escuchémosle y miremos a cualquier víctima diciéndole: estoy contigo. Rosalía Martín Sebastián. València.