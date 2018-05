Variopinta realidad

En este mundo nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira... Les propongo que miren este supuesto: una persona camina por la calle, se le acercan cinco individuos, la rodean y, sin necesidad de decir nada, con lenguaje no verbal, proceden a birlarle el dinero que lleva en la cartera. Una vez conseguido su propósito se van y desaparecen.

Esa persona decide poner una denuncia, describe lo sucedido y le dicen: «Pero usted no opuso resistencia y no tiene lesiones que indiquen que los cinco chicos ejercieran la violencia. No se trata de un robo, ha sido una donación». Oiga, que yo no quería darles mi dinero... «Pero usted no opuso resistencia dando lugar a que los cinco chicos pensasen que podían llevarse su dinero que usted les entregaba voluntariamente». «Los cinco chicos no llevaron a cabo un robo, en todo caso ya que quiere usted denunciarlo, lo consideraremos como un hurto de cinco carteristas». Francisco Lopez Cordón. València.