¿Otra manifestación?

Los pensionistas han vuelto a las calles para manifestarse por las pensiones miserables que el Estado les da. Porque con ese dinero no les da para vivir, son inaceptables. Me parece inadmisible que hayan estado toda la vida trabajando y ahora, en el momento de descanso, no tenga el suficiente dinero para vivir. Es indignante que mi abuela, que tiene la pensión de viudedad, tenga que alquilar la casa del pueblo porque con su pensión no llega a fin de mes. También es inaceptable que los trabajadores actuales tengan que empezar a ahorrar por miedo a que en la jubilación no tengan pensión, ya que no hace más que bajar la tasa de natalidad y la de mortalidad. Por eso se manifiestan esos jubilados, no solo por ellos, sino también por sus hijos y por sus nietos. Lucas Lamirán Medina. València.