Para el día de mañana

Dentro de poco más de un mes, los alumnos de segundo de Bachillerato realizarán las Pruebas de Acceso a la Universidad, y para muchos el estrés que vivirán no será solo por los exámenes. Para cobrar una pensión digna, la media de años que tiene que trabajar una persona es de 37 años, y si una jornada laboral dura 8 horas, eso significa que vamos a pasar trabajando 12 años íntegros de nuestra vida. Continuamente veo a gente que no sabe qué estudiar pero que ni siquiera se esfuerza por encontrar algo que les motive y que, por tanto, llegará el momento en el que tengan que marcar cuáles son sus opciones y simplemente se conformarán con saber que han entrado en alguna universidad, les guste lo que van a estudiar o no.

La idea de dedicar tantos años a algo que no te satisface es tan desmotivador que incluso me atrevería a decir que me compadecería de alguien que estuviera viviendo esa situación. Por eso es importante conocer cuáles son nuestros gustos, informarnos y tomar nuestras propias decisiones teniendo en cuenta esto. Muchas veces es difícil llegar a ese tipo de conclusiones, pero sin dedicar esfuerzo e interés a ello, nunca conseguiremos nada. Alba Tena Portilla. València.