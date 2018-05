Jo no sóc mestre ni animador socio-cultural, però sóc un home adult que sempre ha sigut un curiós del món infantil. És per aixó que he treballat amb infants. Vaig treballar amb xiquets, en els moments més roïns de l´ensenyament a l´Estat espanyol,crec que s´anomenava Lomqe. Jo he viscut en el colege on treballava en l´época Aznar uns comportamements intolerables. Espere que algú important faça algo gran al respecte. En aquests moments estic llegint un llibre sobre pares i mestres de Lucia Etxebarria i Goyo Bustos –El club de las malas madres– on un mestre i una escriptora parlen de coses que no són utòpiques, són tàctiques i coses de la quotidianitat, coses de seny. El problema està dins i fora del col·legi.És important el treball dels docents i el respecte als infants i als xiquets. Com deia Bakunin, cal anar afluixant els deures als infants; o siga, quan més xicotets més control i quan més majors, menys intervenció escolar. I deixar més temps per al seu oci. Miguel Ángel Sansano García. Port de Sagunt.