El pasado 7 de mayo se detenía a un joven de 16 años de haber asesinado a una mujer de 32. Las investigaciones policiales trataban el caso de un presunto abuso sexual y posterior asesinato debido al rechazo de la mujer. Yo, mujer, ya he dejado de confiar en todo, ahora solo confío en no ser la próxima víctima que salga en el periódico. ¿Es normal que un joven de 16 años sea capaz de actuar de esta manera? Nos enfrentamos a casos de abusos sexuales a diario, y los menores aprenden de lo que ven de sus mayores. «No quiero ser valiente, quiero ser libre» es el lema que me recuerdan las mujeres día a día. Ojalá algún día se haga realidad.