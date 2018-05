El próximo 17 de mayo se celebra el Día Internacional de Internet para recordar todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y supuestamente nos mejoran la vida ¿Pero realmente nos hacen tanto bien como parece? Cada vez pasamos más y más horas atrapados en un mundo que no existe, un mundo virtual. ¿De verdad que preferimos estar delante de una pantalla en vez de disfrutar de todas las cosas buenas que nos ofrece esta y única vida? Muchas veces no pensamos en que todo en esta vida se acaba y que un día nos daremos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido en cosas que no nos hacen felices realmente, sino que nos alejan de la verdadera realidad.

Decimos: «Disfruta, que la vida son dos días». Pero realmente no nos lo aplicamos ni a nosotros mismos, simplemente la decimos, porque es lo que se suele decir ¿no? Igual deberíamos darnos cuenta y salir, disfrutar, estar con la familia, con nuestros amigos... No podemos recuperar el tiempo perdido. Por eso debemos relacionarnos, hacer cosas diferentes, enamorarnos... No debemos dejarnos atrapar por la inactividad. Debemos avanzar, seguir adelante, vivir.