¿Tengo el futuro en mis manos?

Tras el Día del Trabajo del pasado 1 de mayo, a mi, como joven y como estudiante, se me ha llenado la cabeza de dudas e incertidumbres, como por ejemplo, ¿qué va a ser de mi cuando me toque emprender un nuevo camino a nivel laboral? Desde que somos pequeños se nos fomenta y se nos marca un objetivo, hacia el cual nos vamos acercando pasando los años. Dicha dirección tiene como objetivo principal ingresar en el mundo laboral. Pero ¿es realmente sencillo dedicarse a aquello por lo que se ha estado luchando?

Como afirma Confucio: «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida». Si analizamos la situación laboral en España, la mayoría de trabajadores no está cumpliendo realmente las expectativas que tenía desde el principio, básicamente por presión social, familiar o simplemente por necesidad económica. Trabajar es una palabra que engloba muchos aspectos pero principalmente, es lo que va a ser tu día a día.

A un año escaso de terminar mis estudios de Bachillerato, me gustaría que el mundo laboral diera un cambio y que la sociedad ayude a que dicho cambio se llevase a cabo. Me gustaría estudiar lo que realmente me apasiona, sin tener en cuenta las salidas laborales, sin tener que pensar si me acabaré yendo al extranjero. Me encantaría enamorarme de mis estudios y de mi trabajo, ya que, apoyándome en la teoría de Cristóbal Colón «encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz». Paula Crespo Herrero. València.