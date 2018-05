Y seguimos igual

Poco después de conocer la sentencia de La Manada y ver el descontento de una gran cantidad de personas aparecen nuevos casos de abuso en las redes sociales. Para apoyar a la víctima, muchas mujeres decidieron contar experiencias propias en las que habían sufrido cualquier tipo de abuso o violaciones, pero después de todo esto sigue habiendo personas que creen que no hay ningún problema en la sociedad que afecte a las mujeres. El último escándalo que está recorriendo las redes sociales son casos de supuestos fotógrafos que no buscaban precisamente hacer fotos a las mujeres que contactaban con ellos, ya que, si no conseguían tener algún tipo de relación con ellas, iban a utilizar las fotos que les hicieran en su contra. Estos son problemas muy graves a los que, en muchos casos, no se les da importancia. Ojalá llegue el día en el que una mujer pueda hacer, decir o vestir lo que quiera y no reciba abuso a cambio. Marta Gisbert Sánchez. València.