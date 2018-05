Bicicleta versus coche

Todos los días utilizo mi bici como medio de transporte, y gracias a que València es una ciudad llana y a que cada vez hay más carriles bici, la verdad es que da gusto ir con ella. Sin embargo, me fijo en la gente que va en sus coches, en los cuales la gran mayoría, va una persona sola, casi siempre con cara de enfado y malhumorada por los atascos. Así que veamos los beneficios de coger la bicicleta y no el coche: En primer lugar no contamina, haces ejercicio, ahorras dinero y por último, cuidas el planeta, ya que el aire lo respiramos todos, y los coches, contaminan. Y en el caso de ser largos trayectos siempre está la opción de coger el transporte público. Cuidar el planeta está en nuestras manos. Cristina Ardid. València