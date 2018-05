Injusticia frente a justicia

Como todos sabemos la adolescencia es una de las etapas más duras, pero a la vez más divertidas y bonitas que vive el ser humano la cual consta de una continua diversión, hacer amigos, descubrir mundo,aficiones... Pero a veces nos encontramos frente a casos como el de Noura Hussein Hamad (fue obligada a casarse con su primo y violada por el mismo , finalmente ella lo apuñaló y fue acusada por su propia familia llevandola hasta la muerte) que nos plantea si de verdad estamos haciendo un buen uso de la justicia y nos hace plantearnos la degradación humana que sufren muchas personas, en su mayoría mujeres, como también es el caso de las mujeres del África, congo, y países latinos e incluso aquí en españa donde son obligadas a vender sus cuerpos, para tan solo poder llevarse algo de comer a la boca o simplemente dárselo a sus familias.Podemos observar que en estos paises tambien esta muy presente el matrimonio infantil lo cual obliga a niñas a contraer matrimonio con adultos e incluso ancianos que pueden ser de su propia familia por tan solo intereses económicos; este es uno de los casos que más me llaman la atención ya que que me parece curioso que yo siendo una joven de tan solo 17 años tengo el privilegio de hacer y decidir lo que yo quiero en mi vida que cosa que como bien he dicho antes esa gente no tiene esa oportunidad de hacerlo.Me parece deligrante que una mujer o una niña no tenga el derecho a decir NO. ¿Donde esta toda esa justicia que dice ser equitativa?por desgracia no existe¿Y todos esos derechos que tiene la mujer? Déjenme decirle que no son respetados. Diana Osuna. València.