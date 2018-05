Las mujeres también escribimos

En un libro de Castellano de 1º de Bachillerato se no se pueden encontrar más de cinco referencias a mujeres destacadas en la literatura. ¿La razón? En nuestra historia, cultura, costumbres... Siempre se pone al hombre por encima de la mujer y sólo basta con poner el telediario para darse cuenta; en la mayoría de días las únicas noticias que salen son con relación al hombre: política, deportes, descubrimientos, artistas... ¿Que nos queda a nosotras? Ser víctimas de violación o asesinatos por violencia de género, ser un objeto sexualizado, ser el escándalo de una revista juvenil, ser la mujer, la novia, la hija de ... Y encima debemos sentirnos afortunadas. Pero el problema se remonta a mucho antes, si no que le pregunten a la que salió de la costilla del hombre. Y, por ende, la pocas pioneras han sido silenciadas brutalmente (las brujas lo saben bien). Así que sí, se habrán perdido muchos nombres de importancia femeninos a lo largo de los siglos. Y si seguimos así, la ausencia de la mujer (no solo en los libros de texto, si no en la sociedad) nunca desaparecerá. Azucena Izquierdo. València.