Salvémonos

¿Cuántas veces han escuchado la expresión «el mundo se nos va de las manos»? Estoy seguro que todos ustedes la conocen por utilizarla en contextos metafóricos. Pero, ¿y si os digo que desde hace muchos años, esta expresión ha dejado de ser una frase, para convertirse en una realidad, os lo creéis? Navegando estos últimos días, por internet, me dí cuenta de la cantidad de anuncios, que aparecen en una página web, blogs€ Esto, me hizo plantearme algunas preguntas en torno al consumismo. ¿Realmente necesitamos adquirir ese terminal de última generación? ¿Es tan prioritario, gastarnos 200€ en unas zapatillas, para después mirar en qué supermercado venden más barato el pan?

La sociedad está descontrolada. Yo me pregunto seriamente, si los seres humanos de hoy en día, hemos perdido el rumbo. No entiendo cómo en el último siglo, hemos pasado de tener paisajes preciosos, a lugares desérticos o incluso peor QUEMADOS, no entiendo porque nos peleamos en partidos de fútbol de nuestros hijos, y no entiendo para qué sirve trabajar tan duro por conseguir un trabajo, si luego somos los primeros que cuando tenemos la oportunidad de hacer frente a todo esto, mediante manifestaciones,reivindicaciones€ somos los primeros que nos quedamos en casa viendo la televisión.

Definitivamente, creo que no entiendo el mundo actual, y es por ello, que ya no sé, si soy yo, el que me he perdido o si el tiempo es el que corre a contrarreloj nuestra. Se nos acaban las oportunidades y cada vez vamos a peor. Por favor salvemos a la naturaleza, por favor salvemos a esta población y por favor salvemos nuestros derechos. Victor Roig. València