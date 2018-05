No nos callan

Vivimos en un país libre. O eso es lo que nos hacen creer. En España se mete en la cárcel a gente que hace rap reivindicativo. También se detiene a gente por tuitear y por cambiarle la cara a Jesucristo por la de una persona. Si no eres libre de expresar tus ideas, sean las que sean, entonces no eres libre. La base de una democracia está en la libertad y diversidad de opiniones, pero eso parece que aquí no existe. Yo quiero ser libre, libre de decir lo que quiera, libre de ser yo mismo. Libre de usar nuestra arma más poderosa, nuestra voz. Alejandro Valero. València