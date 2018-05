La injusticia española

Estos últimos días, estamos viendo cómo la sociedad española se está manifestando contra la sentencia dictada contra "La Manada"; ya que esta no contempla que haya habido violación , incluso uno de los magistrados afirma que se desarrolló en un ambiente de jolgorio y fiesta. Normalmente la sociedad no siempre va a estar de acuerdo con una sentencia judicial. Sin embargo en este país lamentablemente la voz del pueblo se deja oir y prevalece sobre las decisiones de algunos de los jueces.En este caso en particular, los acusamos de misóginos, con lo que se consigue generar así,un mayor ambiente de tensión y desconfianza de la Justicia Española. Incluso el propio ministro de justicia, Rafael Català,afirmó que era necesario la reforma del Código Penal y que el magistrado que llevó el caso tenía un problema y el CGPJ debía haberlo supervisado ya en su momento¿Pero somos conscientes de lo que ésto significa? La finalidad y ya no encubierta de nuestros políticos, no es más que una maniobra de captación de voto de cara a las próximas elecciones. Sin embargo obvian que se están tirando piedras sobre su propio tejado , ya que atacan a uno de los pilares básicos de nuestro sistema democrático: la justicia. Lo que cuestiona además la separación de poderes , propugnada por Rousseau. Podemos estar en desacuerdo con las sentencias judiciales , pero no debemos señalar a los Jueces como los máximos responsables de las mismas.Esta actitud NO es la correcta. El respeto y acatamiento de las sentencias será lo que pueda evitar el establecimiento de un Régimen Autoritario , ya sea de izquierdas o de derechas, que acaben con la libertad por la que otros muchos han luchado y que otros pocos pueden dar al traste con la misma. Alberto Benlloch. València.