El futuro de los jóvenes

La precariedad laboral es uno de los temas que más preocupan a los jóvenes en la actualidad. Más del 70 % de los menores de 25 años tienen un contrato temporal y esto les impide independizarse de sus padres, debido a que no tienen continuidad ni un futuro asegurado. Las medidas que está incluyendo el gobierno para ayudar a los jóvenes no son suficientes, ya que no garantizan su estabilidad laboral, ni la supervivencia de un sistema de pensiones. ¿No creéis que tendríamos que dar una vía de salida a los jóvenes, que deberíamos preocuparnos de que tuviesen un futuro más estable y cierto? Nuestra economía, nuestra sanidad y nuestra educación dependen de ello. Alberto Notario. València