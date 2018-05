Luchamos de verdad

Me armo de valor para afirmar que vivo en un mundo en el que día a día veo que la gente no sabe priorizar, prefieren la diversión o mirar hacia su ombligo que saber todos los problemas que nos rodean. El 24 de marzo del 2018 el selfie de la hija de la influencer Kylie Jenner, hermana pequeña de Kim Kardashian, levantó furor saliendo en todas las noticias de prensa del corazón, por ser una de las fotos que más likes tenía en Instagram, pero lo que no saben es que ese mismo día la policía desmanteló una red que traficaba con mujeres de otros países, a las cuales les engañaban diciendo que en España iban a tener una vida mejor, pero eso no era así, ya que la intención de estos era que «trabajaran» en la prostitución. ¿Este es el ejemplo que me quieren dar?. Utilizamos tiempo de nuestras vidas para reivindicarnos, pero ¿para qué?, si a la hora de la verdad las noticias más importantes son los «likes» que pueda tener una foto y no los problemas sociales. Belen Parra. València.