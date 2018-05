La pantalla socia

Muchas veces hemos oído que las nuevas tecnologías nos impiden realizar nuestras obligaciones y que estas nos perjudican en nuestro día a día. Desde mi más objetivo punto de vista, esta tema esta un poco exagerado. No creo que se deba adoctrinar tanto a los adultos con el fin de que sus hijos no pasen tanto tiempo pegados a una pantalla. Me parece una exageración por parte de los medios de comunicación, den noticias poco argumentadas sobre el mal uso de los teléfonos móviles por parte de los adolescentes en la actualidad. Con esto no quiero decir que la sociedad actual este empleando un buen uso de las tecnologías, es más, que aún nos quedan muchas cosas que mejorar en este ámbito, lo que ocurre es que no se le debería dar tanta importancia en como solucionar un problema global, sino que deberíamos empezar a plantearnos este problema de forma individual. Lucas Muñoz Peiró. València.