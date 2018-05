¿En peligro de extinción?

Estamos acostumbrados a estudiar ciertas lenguas como asignaturas obligatorias en clase, como Castellano, Inglés, Francés, etc. En cambio, se tiende a tener cierto rechazo por el Valenciano, siendo algo nuestro. Ya desde pequeños, la mayoría muestra este sentimiento por ser una lengua que solo puede ser útil en ciertos lugares o porque en su futuro profesional no va a ser algo imprescindible, pero realmente no es así, ya que es una asignatura como cualquier otra y no hay motivo para infravalorarla. Porque es una forma de conocer mejor nuestra cultura y aprender más sobre nuestra historia. Poco a poco el valenciano se está perdiendo, no se valora y creo que deberíamos darle la importancia que merece, potenciarlo más e intentar que la asignatura se imparta de manera que los alumnos estemos más motivados de cara a su aprendizaje. Es algo nuestro, y solo por eso ya deberíamos intentar que no se pierda. Mar Albir. València.