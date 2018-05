Caducitat concesió AP-7

Fa dies, un diari nacional en la publicació local , donava 3 alternatives a la renovació o no de la concesió a la AP-7:

Primera: La no renovació de la concesió, cosa al principi dits pel Govern Central però de la que últimament hi ha molt de dubte.

Segona: La renovació encoberta donada en una nova concesió.

Tercera: Nova renovació amb alguns tipus de descomptes per als usuaris locals

Per a mi, l´única que seria justa és la no renovació puix l´hem amortizat prou (al menys jo anant a Teulada) mentre altres llocs de l´Estat tenen autovies gratuites al cent per cent. Jo afegiria una nova i quarta alternativa i seria la gratuitat total per als habitants de les Comunitats on s´inicia l´AP-7 fins on finalitza, amb una targeta que es donaria lligada a l´empadronament de l´usuari i la resta de gent que pagara el que toca. Sé que sería polèmic però es pot dur a terme. Estem molts anys farts de pagar la Autopista AP-7, suficientment amortizada. Francesc Martí Adell. València.