Visibilidad LGTB

Recién a finales del S.XX empezó a haber algo de visibilidad en los medios de comunicación (por ejemplo Ellen Degeneres) Actualmente hay representación en bastantes series (Riverdale, Crónicas vampíricas, Por 13 razones, Teen wolf, Sense8) Esto es increíblemente importante para la normalización, para que la gente se dé cuenta de que no todo el mundo es cis hetero, y para que gente de la comunidad pueda sentirse identificada. Sin embargo aún falta mucho trabajo, la representación son en su mayoría hombres blancos cis gays y aunque sí he visto algunas series con representación bisexual y lesbiana, pero son pocas, y la transexualidad está aún más invisibilizada. Normalmente en las series todo el mundo es hetero menos uno o dos personajes (cuando hay) y eso en la vida real no es así. Joana Palencia. València.