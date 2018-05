La Xylella y la agonía de los pueblos

Lo rural parece que solo está de moda en cuanto a turismo. Pero lo rural es mucho más. Pueblos de la montaña de Alicante (El Comtat, La Marina) dejados de la mano de Dios, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración, despoblándose y sin que nadie haga nada por salvarlos de una muerte lenta y silenciosa. Porque parece que lo que no hace ruido no existe. Desde hace un tiempo, además, un nuevo hecho acelera más esta muerte... la xylella fastidiosa. Y no sólo por la enfermedad en sí, sino por las medidas que la Conselleria está aplicando para supuestamente erradicarla: arrancar todos los árboles, los enfermos pero también los sanos. Sin un plan de contención. Sin ningún tipo de acuerdo o toma de contacto con los agricultores. Señores políticos y legisladores, salgan de sus cómodos despachos y den una vuelta por estas comarcas. Sus actos o dejadez están llevándose por delante toda una vida, difícil vida que ha tenido y tiene esta gente de los pueblos para salir adelante. Y dejando a nuestros hijos un patrimonio natural y cultural totalmente desolado. Luego lloraremos los que no lo estamos haciendo ya. Luchemos ahora que aún estamos a tiempo. Mañana ya será tarde. Ester Verdú. Fageca, el Comtat, Alacant.