Xenofobia en España que pasamos por alto

Se habló mucho de la xenofobia que hubo en Estados Unidos, donde se alzó un muro para anular la entrada de los inmigrantes al país. De este suceso se habló mucho, pero casi nunca se habla de los muros que hay en españa también cerrando la entrada a los inmigrantes. Además de esto también se han reportado casos en España donde a las personas que consiguen pasar las fronteras, aunque en algunos sitios reciben ayuda, les cuesta mucho más que a otras personas conseguir trabajo. Aparte también muchas personas les echan la culpa a ellos de que la gente esté en paro ya que, ocupan lugares de trabajo. Esto no me parece justo ya que todos somos personas y no por de donde vengamos tengamos que tener menos oportunidades. Hablamos de las fronteras de Estados Unidos pero de las fronteras de nuestro propio país. Maria Fanjul. València.