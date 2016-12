«Hay que seguir haciendo vida normal dentro de las posibilidades»

Ingeniero en Berlín. El castellonense Guillermo Viciano, residente en Berlín desde hace más de un año, narra cómo vivió el momento del atentado en el mercadillo de Navidad de la capital alemana

Guillermo Viciano tiene 35 años, es de Castelló y desde hace un año y cuatro meses está en Berlín trabajando. Se enteró del atentado en el mercadillo navideño a través de internet, después de recibir mensajes para que diera señales de vida. Contactó con su familia para decirles que todo estaba bien y, ahora, intenta hacer vida normal «dentro de las posibilidades», asegura.

¿Dónde estaba cuando ocurrió el atentado?

Estaba en casa, hacía un rato que había llegado del trabajo. Me fui del trabajo directo a casa como cualquier otro día.

¿Cómo se enteró?

Me empezaron a llegar mensajes preguntando si estaba bien y que diera señales de vida. Al primer mensaje no entendía nada, no sabía a qué venía la pregunta. Pero enseguida me enviaron alguna foto de las noticias en televisión y ya me puse a buscar información en internet por mi cuenta. Y lo vi.

¿Cuál fue su reacción?

Lo primero que hice es avisar a mi familia y a mi novia de que estaba bien, para que no se preocuparan cuando vieran la noticia. Luego a los amigos en los diferentes grupos de «whatsapp» que me iban preguntando. Y ya con calma intentar encontrar algo en Internet y redes sociales, que en ese momento aún era muy escasa.

¿Cómo están siendo estos días después del suceso?

Sin duda ha sido la noticia del día y se ha comentado con todos los compañeros de trabajo. Lo primero que te decía todo el mundo era «Has visto el atentado?» o algo similar.

¿Ha tomado algún tipo de medida como prevención?

Tengo amigos y conocidos que enseguida han comentado que no pensaban salir de casa, ni para comprar el pan. Tampoco es eso, si te ha de pasar algo igual te puede pasar conduciendo, al cruzar la calle o cuando sea. La idea es hacer vida normal dentro de las posibilidades. Si dejas de hacer lo que ibas a hacer le acabas dando la razón a los terroristas ya que acaban sembrando el miedo a los ciudadanos.

¿Desde el gobierno se han dado directrices para prevenir otro atentado?

Se sigue en alerta, como ya estábamos antes del atentado. Berlín, desde hace tiempo, está considerada como un objetivo potencial, por lo que se pide que se extreme la precaución. Hace un rato han anunciado que el detenido no era el conductor del camión y han pedido, a través de la televisión, las redes sociales y los periódicos, que se extremen precauciones.