La Navidad llega a la diputación

Los besos, los abrazos y los deseos de buenas fiestas y feliz año nuevo entre los diputados fueron el desenlace al finalizar el pleno, pero bien podrían haber sido el planteamiento o el nudo de un relato que tuvo como narrador omnisciente el pacto de los presupuestos o el acuerdo para los planes de obras y servicios.

La Diputación de Castelló celebró ayer el pleno sobre el estado de la provincia, segundo desde que Javier Moliner ostenta la presidencia, y en los parlamentos de los portavoces se intercambiaron visiones sobre la función de los entes provinciales en la ordenación administrativa española y no se escuchó ningún reproche, ninguna mala palabra ni ningún cuestionamiento de la legitimidad, como sí que sucedió en un pasado no muy lejano.

El presidente inició el debate con su turno de palabra e hizo una rendición de cuentas de sus cinco años de gobierno, cuatro de la pasada legislatura y poco más de año y medio de esta. En el repaso, se congratuló de que los picos del 30% de paro ya se hayan rebajado e indicó que los datos dan cuenta de que la provincia ha enfilado «el camino correcto».

Entre esos datos, Moliner destacó la creación de 1.000 nuevas empresas, el mayor gasto turístico, la consolidación del aeropuerto y el incremento de tráfico en Port Castelló. Una mejoría que materializó en el superávit de la balanza de exportaciones que llegó a los 2.700 millones de euros, según indicó.

Así mismo, manteniendo el espíritu, repartió el mérito entre todos los diputados y toda la sociedad castellonense, y destacó a la diputación como la correa de transmisión entre los recursos públicos y el territorio.

Moliner también quiso recordar que durante su gestión se ha reducido la deuda de la entidad de 140 millones de euros a 59, que el gasto de personal está en el 18,8% y que se ha mejorado de manera sobresaliente el periodo de pago a proveedores.

Por su lado, el portavoz del PSPV, José Benlloch asumió que «las diputaciones no son un parlamento más del País Valencià» y defendió que la entidad no es el único actor administrativo que trabaja por Castelló. En cuanto al clima de concordia, Benlloch le reconoció a Moliner que desde su gestión hay «una diputación más eficaz, más transparente y menos partidista», aunque quiso reporchar que, según su versión, «el PP tiene una deuda de transparencia del pasado que no está sabiendo gestionar el actual equipo de gobierno».

Compromís, de la mano de su portavoz, Xavi Trenco insistió en desarrollar la idea de la diputación provincial como una entidad supramunicipal de coordinación de servicios para los municipios de menor población y recursos, y, tras tildar la institución como «anacrónica», apostó por descentralizarla.

En este sentido, el diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, argumentó que «la diputación violenta la autonomía municipal y criticó que haya organismos autónomos, como el Consorcio de Bomberos o la Fundación del Hospital Provincial que escapan al control de su gestión y sobre todo, «a la transparencia sobre el proceso de toma de decisiones».

La portavoz de Ciudadanos, Cristina Gabarda, exhibió una panoplia de reivindicaciones picoteadas entre las malas comunicaciones, el «modelo adoctrinador» de educación que «quiere imponer el Consell» y la falta de lealtad entre Generalitat y Diputación.