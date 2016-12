El C reincide en la derrota

villarreal c/alzira

villarreal: Diego Fuoli; Miguelón, Pepe Castaño, Genis, Nani (Maldonado, min. 54); Andrei, Pablo Álvarez (Pedrito, min. 59), Chuca, Darío; Chepe (Akale, min. 66) y Simón. alzira: Vicente Dolz; Gomis, Ferran Monzó, Tendillo, Axo (Álvaro Gómez, min. 83); Mauro Melo, Prieto, Nico Cháfer (Habibe, min. 67), Abel Pérez; Ubach (Luis García, min. 71) y Gisbert. el gol. 1-0, min. 54: Mauro Melo. a ÁRBITRO: Rallo Estévez (Castelló), asistido por Esteve Bosch y García Archiles. A los locales Genis, Pepe Castaño, Pedrito y Pablo Álvarez; y a los visitantes Mauro Melo y Ferrán. e Estadio: Mini Estadi, 250 espectadores.

El Villarreal C llegó a los coletazos finales de 2016 cayendo en barrena. De los cuatro últimos partidos ha perdido tres. Uno de ellos fue ayer ante el Alzira. Como los dos anteriores (Castellón y Muro) por la mínima. No se sabe qué le pasa a este equipo que llegó a estar dieciséis jornadas seguidas sin perder, pero que ahora está negado. Domina, pero el rival le supera al mínimo descuido. Tiene ocasiones, pero no encuentra el gol. Su rival, ayer por ejemplo, marcó un gol en el minuto 54 y vivió de la renta. Se cierra con mal pie el año y a ver con qué pie se estrena el 2017 que será el domingo 8 de enero ante el Torrevieja en el Nelson Mandela.

Al primer tiempo le faltaron aproximaciones al área rival. Ocasiones. Una y buena tuvo el equipo de Carlos Pérez Salvachúa. Un bonita jugada de Simón Moreno que se abrió paso entre la defensa local y desde la frontal del área lanzó un zapatazo que el cuero acabó estrellándose en el palo.

El segundo tiempo arrancó a todo gas. Mauro Melo puso a prueba al portero del Villarreal C en el minuto 52. En el 53 Andrei se quedó solo ante el arquero del Alzira y envió fuera; y en el 54 otra ver Mauro Melo entró en acción, recibió dentro del área, cogió posición y golpeó el balón al fondo de las mallas. 0-1.

De ahí al final no llegó el empate de milagro. Darío Poveda las tuvo en los minutos 65 y 71. Milagrosamente el cuero no acabó en gol y empate.