Fepac insta a Hacienda a rebajar a cero el IRPF de los citricultores afectados por el temporal

La Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castelló (Fepac-Asaja) ha solicitado al Ministerio de Hacienda que rebaje a cero el IRPF para los citricultores castellonenses, explicó ayer el secretario técnico del sindicato agrario, Doménec Nàcher, quien anunció que desde la Sectorial de Cítricos «se está recogiendo información y datos para, en los próximos días, conocer el verdadero alcance del temporal», pero recordó que, aunque algunos ya hayan vendido parte de la cosecha, «es necesario venderla toda para obtener algo de beneficios».

Nàcher indicó a los citricultores que entre septiembre y octubre vendieron su cosecha que «aunque no haya sido recogida, es propiedad de los compradores, por lo que deben cumplir los acuerdos alcanzados y pagar los precios marcados».

Fepac-Asaja también inició ya una ronda de reuniones con representantes de los ayuntamientos de los municipios en los que la citricultura tiene un especial protagonismo, como es el caso de Borriana, Nules, Vila-real, Vilavella, Alquerías y, entre otros, Castelló «para unificar criterios y establecer mecanismos en beneficio de los agricultores». Medidas que pasan, por ejemplo, «por la reducción al máximo del pago este año del Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos para las explotaciones en activo, así como la reducción o eliminación de todo tipo de impuestos municipales relacionados con las explotaciones agrarias».

También se han iniciado acciones para pedir que, tanto el Ministerio de Agricultura como la conselleria no reduzcan su aportación al seguro agrario, «y no se hagan efectivos los recortes anunciados el año pasado, porque lo haría inasumible para el agricultor y en esta campaña se está viendo que el seguro es imprescindible». Rechaza la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica a los campos de cítricos «porque, en realidad, es una medida que no aporta ningún beneficio a los agricultores», puntualizó Nàcher, quien subrayó que se está trabajando con el ministerio para que la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria pueda avalar ante entidades financieras préstamos blandos a coste cero.