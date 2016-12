«Muchas frustraciones están vinculadas a no tener satisfechas las necesidades sexuales»

Médica de Salud Pública en Castelló. El Cermi promueve un servicio de acompañamiento íntimo dirigido a personas con discapacidad. Tras un año como experiencia piloto en Castelló, la propuesta ha tenido una importante aceptación. El objetivo es normalizar las necesidades sexuales de los discapacitados. La médica Vita Arrufat resalta la importancia de que las personas con discapacidad reciban educación sexual para, así, «protegerles contra la violencia o abusos»

El Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana ha impulsado un proyecto de acompañamiento íntimo para personas con discapacidad. El proyecto lleva un año en Castelló y ha tenido una notable aceptación. El servicio, incluido en los programas de educación en salud sexual y reproductiva, se dirige a personas disfuncionales con dependencias profundas (necesita ayuda de terceras personas para la autonomía) mayores de 18 años. Vita Arrufat, médica de Salud Pública en el Centro de Salud Pública de Castelló, promotora de esta experiencia piloto en la provincia acerca más esta iniciativa que tiene por objeto normalizar las necesidades sexuales de las personas con discapacidad.

¿En qué consiste el servicio de acompañamiento íntimo para las personas con discapacidad?

Las personas con discapacidad tienen diferentes funcionalidades físicas o trastornos de conducta o problemas de salud mental... Son personas que están aprendiendo a relacionarse para ser tratados con igualdad, como las personas sin discapacidad. Este servicio se ofrece a través del Cermi y consiste en que se reunan el discapacitado y el acompañante, quienes acuerdan la relación que quieren tener, según las necesidades sexuales de la persona con discapacidad. Primero hacen una entrevista para conocerse, quedan otro día,... Es un proceso muy personalizado y centrado en mejorar la calidad de la vida, porque la salud de la persona no es completa si no hay una salud sexual. Muchas rabias, iras, frustraciones malentendidos, trastornos de comportamiento de personas con paralisis cerebral, por ejemplo, estan vinculadas a no tener satisfechas las necesidades sexuales.

¿Qué tipo de relaciones se tienen?

Las relaciones se tienen en función de las necesidades de quien solicita el servicio. Además, no es solamente tener dicha relación íntima sino que se trabajan problemas sexuales que puedan tener como la disminución de la líbido, la disminución de la lubricación femenina, alteraciones en la sensibilidad de la vagina o el pene, dificultad o ausencia de orgasmos, disfunción eréctil, dispareunia, dificultades de eyaculación, eyaculación retrógrada, etc...

¿Cómo expresan sus necesidades sexuales las personas con disfunciones?

El problema al que se enfrentan estas personas es que no saben hacer ese contacto que podemos saber nosotros para enamorar o tienen problemas en el lenguaje y no se saben expresar. Aunque tienen claro el deseo, no pueden decir lo que quieren por un trastorno en el habla, por ejemplo. Son alteraciones que no permiten esa relación. Si ven a alguien por la calle que les gusta lo dicen, son más directos que nosotros, no se atienden a convenciones, te tocan o te dicen algo. Ellos se comunican, con su manera característica pero se comunican, y la familia, los cuidadores y los profesionales pueden aprender y entender esa comunicación. Pero la educación en salud sexual y reproductiva es fundamental, para entender el deseo y las demandas de las personas con diversidad funcional y sus familias

¿Por qué se decide poner en marcha este servicio?

Principalmente se tiene en cuenta que hay muchas personas con discapacidad que son jóvenes y esto, no es más, que un programa de educación sexual al que se añade esta figura porque se ve la necesidad de normalizar la sexualidad de estas personas. Desde que está la declaración de los derechos de las personas con discapacidad no se puede esterilizar a nadie con discapacidad. Para ello tienes que tener su consentimiento y lo que se ha visto es que para contar con ese consentimiento hay que pasar por la educación sexual, como se hace en los colegios. Además, la convención internacional sobre discapacidad demanda que los Estados tienen que facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

¿Y por qué no se sigue con la esterilización?

Con la estilización solo se previene la reproducción pero el deseo sexual sigue latente. Hasta ahora, estos temas de sexualidad no se veían en la calle, no se han visibilizando porque la norma era: tienes un hijo con discapacidad lo levas al tribunal para que le hagan una esterilización y ya está. La opción de ahora es más complicada porque es educar sexualmente a las personas con discapacidad. Además, este servicio también sirve para dar una información sexual que dote a estas personas de protección contra la violencia o el abuso. Por eso hay que informarlos.

¿Qué papel juegan las familias en estos casos?

La familia también está implicada y siempre se cuenta con ella. Hay padres que lo entienden y otros que no, pero siempre se hace con el consentimiento de la familia. Las personas que estamos en el otro lado muchas veces no lo entendemos pero estas chicas y estos chicos tienen necesidades y se sienten frustrados si no tienen relaciones sexuales, al igual que cualquier otra persona, y eso deriva en trastornos de conducta, en conductas anómalas, en casos que hablan de sexualidad sin ningún pudor.