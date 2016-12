Importante triunfo del Borriol en la lucha por la permanencia

borriol/silla

borriol: Óscar, Jaume, Javi Mora, Gonzalo, Pepe Mora, Ximo, Pedro Hidalgo (Patxi, 73'), Tali, Bielsa (Ramón, 85'), Juan López (Julián, 55') y Colomer. silla: Lucas, Joan Onrubia, Coke, Javi Carrasco, Alberto, Juanito, David Verdú, Capsi, Jero (Carles, 62'), Mata y Camarasa. goles. 1-0 Bielsa, p (18'); 1-1 Javi Carrasco (52'); 2-1 Gonzalo (66'); 2-2 David Verdú (79'); 3-2 Gonzalo (83'); 4-2 Tali (86'). a ÁRBITRO: Rodríguez Rodrigo, asistido por Montoya Gómez y Pichel Alonso. Amonestó por parte local a Pedro Hidalgo y Tali; por parte visitante amonestó a Joan Onrubia. e Estadio: El Palmar, 180 espectadores.

El Borriol derrotó al Silla en un gran partido de los hombres de Óscar Calleja gracias a los goles de Bielsa, Tali y Gonzalo por partida doble, y despiden el año con este triunfo importante ante un rival directo en la pugna por la permanencia (4-2).

El conjunto local afrontaba el choque en una buena dinámica de juego y después de haber conseguido la victoria el pasado domingo en este mismo feudo ante el Torrevieja. Por el contrario, el Silla se presentaba al Palmar con la necesidad de sumar una nueva victoria tras cosechar tres jornadas sin conocer el triunfo.

El dominio de inicio era borriolense. En el minuto 17, Bielsa ganó la posición al defensor, se quedó solo ante Lucas y Joan Onrubia lo derribó cuando ya se disponía a rematar el delantero. El colegiado decretó pena máxima y mostró tarjeta amarilla al defensor ante las protestas del equipo local que pedía la expulsión. Disparó el mismo Bielsa el penalti por la escuadra y anotando el primer gol. Con ventaja por la mínima para el Borriol se llegó al final de una primera parte donde el dominio y las ocasiones más claras fueron para el conjunto local.

No cambió el panorama en el inicio de la segunda parte, pero una jugada por banda del Silla permitió a Javi Carrasco rematar en el área y anotar el gol del empate para los suyos en el minuto 53 de partido. Movió el banquillo el técnico local dando entrada a Julián en sustitución de Juan López. En el minuto 65, lanzó un córner Colomer y Gonzalo se elevó sobre la defensa para cabecear al fondo de las mallas y deshacer de nuevo la igualada. No se rendía el Silla que buscaba el gol del empate y lo encontró en el minuto 79, por medió de David Verdú. El empate no logró acobardar al Borriol. La insistencia del equipo rojillo tuvo su recompensa con el tercer gol en el minuto 83. Nuevamente Gonzalo recogió un balón muerto en el corazón del área y con un toque sutil logró batir al portero y dar ventaja a los suyos. A poco del final, Tali sentenció con el 4-2.