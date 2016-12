Marenyà salva la racha en el 90

A expensas de lo que ocurre en el partido aplazado de Xàtiva, el Castellón salvó in extremis la racha de partidos sin derrota, que alcanza los 16 gracias a un tanto de Marenyà en el último minuto. Los albinegros arañaron un empate en el feudo del Rayo Ibense, en un partido que se complicó muy pronto con un penalti en contra en el minuto 2. Al final la insistencia albinegra tuvo el premio del 1-1 que permite cerrar el año en la segunda plaza de la tabla, a ocho puntos del intratable líder Olímpic de Xàtiva.

El Castellón, que formó con dos delanteros en punta (Fonte y Esaú) iba sin embargo a verse sorprendido en el primer minuto, merced a una pena máxima de Jesus, cuando un atacante local encaraba el area de Zagalá. Cutri desde el punto de castigo abría el marcador para un conjunto local que jugó de tú a tú a un Castellón que en una primera mitad de ida y vuelta, trató de crear peligro sobre el marco de Edu. Los locales aguantaron el tipo en defensa y a pesar de buscar con rapidez sorprender al Castellón, con una clara ocasión de Ortega que rozó la escuadra el marcador no variaría al paso por vestuarios, gozando en los ultimos compases el conjunto de la Plana de una ocasión de Fonte de un mano a mano que Edu salvaba con el pie.

Empuje

En el segundo tiempo el Castellón llevaría la iniciativa y el empuje, metería al Rayo en su campo siendo la ocasión más clara un libre indirecto de Esaú despejado con apuros por la defensa. El Castellón puso las llegadas y el Ibense trabajó cada balón hasta que en el último suspiro, cuando Marenya cazó un balón que se paseaba por la frontal para batir a Edu y acabar llevándose un punto.