Castelló prepara una jornada para visibilizar el Síndrome de Down

El concejal del área de Bienestar Social y Dependencia del Ayuntamiento de Castelló, Jose Luís López, ha mantenido una reunión con los responsables de Síndrome de Down Castelló y la empresa Torresport para iniciar la preparación y sentar las bases de lo que será la jornada especial para celebrar el Día del Síndrome de Down el próximo mes de marzo.

Tal como detallaron desde la asociación, el objetivo es organizar un evento abierto a toda la sociedad castellonense, en el que a través de diferentes actividades, tanto deportivas cómo lúdicas, dirigidas a personas de todas las edades, los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de una jornada que sirva para dar visibilidad al colectivo de personas con síndrome de Down.

Además, con esta misma jornada, que se celebra de forma conjunta en todas las ciudades en las que existen entidades que atienden a personas con síndrome de Down, se pretende reivindicar el derecho a la participación de todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o intelectuales, para lograr una sociedad «más inclusiva y justa con sus ciudadanos», según explicaba la organización.

Además, cabe señalar que esta jornada va a estar diseñada por la empresa castellonense Torresport, que va a colaborar con Síndrome de Down Castellón y el Ayuntamiento de Castelló en toda la producción y diseño del evento. La Asociación Síndrome de Down de Castelló, fue fundada en 1995 con el objetivo de potenciar el desarrollo cognitivo, social y afectivo que permita a las personas con Síndrome de Down y/o Discapacidad Intelectual, su plena realización personal. Además, pretende sensibilizar y concienciar al resto de la sociedad de la realidad de estas personas, logrando así, su plena inclusión.