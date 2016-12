La Vall d'Uixó reclama 66.000 euros a Secopsa por incumplimientos del contrato

El pleno municipal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno, Som La Vall y Ciudadanos y en contra del PP, realizar deducciones de 66.132.29 euros a Fovasa (antigua Secopsa) por la no prestación de servicios de recogida de basura y limpieza viaria en los meses de agosto y septiembre, ya que según los informes técnicos la empresa incumple el pliego de condiciones del contrato que firmó con el anterior equipo de gobierno.

El concejal de Medio Ambiente y segundo teniente de alcalde, Jordi Julià, explicó que el actual gobierno municipal «trabajos por los intereses de la ciudad y por eso reclamamos a la empresa un dinero que es de todos los valleros y valleras, porque no han renovado todos los vehículos, no han contratado al personal ofrecido en la oferta, hay falta de limpieza en los contenedores y no se ha designado un inspector del servicio pese a que el ayuntamiento lo ha propuesto».

Julià afirmó que el PP «sorprendentemente vota en contra de que reclamemos a la empresa más de 66.000 euros por unos servicios que no ha prestado», así como de abrir un expediente sancionador «por faltas que podrían considerarse muy graves porque están dañando el nombre y la imagen del municipio porque el servicio de limpieza no funciona correctamente, como dicen los informes técnicos».

Entre los incumplimientos que se citan en el expediente está la falta de limpieza viaria en los polígonos industriales, la omisión de la frecuencia mínima en la recogida de los contenedores de recogida selectiva, la no contratación del personal necesario, la falta de designación de inspector del servicio, la falta de renovación de vehículos, el uso de locales municipales, la falta de limpieza y de reposición de contenedores y papeleras y la falta de baldeo y de campañas de concienciación, entre otros.

El edil destacó que el actual equipo de gobierno «estamos trabajando para que se cumpla el contrato, porque no debemos nada a nadie y por eso solo defendemos los intereses de la ciudad y emprendemos acciones sancionadoras y de deducción de las facturas". En contraposición, el PP «vota en contra, demostrando que no piensan en el interés general de los valleros y valleras porque no quieren recuperar un dinero que es de todos y todas».

Recordar que en el pleno también se aprobó el presupuesto municipal para el 2017 con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención de Som La Vall y Ciudadanos y en contra del Partido Popular.