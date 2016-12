Albert Juste: «Esperábamos sufrir un poco más»

Albert Juste, extremo catalán del Almazora, reconoció que «esperábamos sufrir un poco más» en el arranque liguero, después de que el club estuviera ausente del fútbol en categoría nacional durante veinticuatro años. «El equipo, mentalmente, está muy enchufado y sabe lo qué hacer. Cumple a rajatabla lo que me ordena su entrenador. Es cierto que quizá esperábamos sufrir un poco más», apuntó el experimentado futbolistas, ex del Castellón y del Borriol.

Décimo en la tabla con 29 puntos, está a un máximo de 13 puntos para lograr la salvación matemática. «No esperábamos llegar a estas altura del campeonato, superado el ecuador, con tantos puntos. Pero ahí están y nos los hemos ganado en el terreno de juego», agregó Albert Juste, que suma 862 minutos vestido de blanquinegro en los dieciocho encuentros disputados.

En mitad de la tabla tras seis triunfos, once empates y sólo cuatro derrotas, el centrocampista barcelonés apuntó que «estamos relativamente tranquilos porque las cosas están saliendo bien. No podemos bajar la guardia porque si encadenamos muchos resultados malos pueden llegar los nervios». Albert Juste dijo para finalizar que «con unos cuarenta o cuarenta y un puntos estaremos salvados. También dijo que no me gusta hacer cálculos. Vamos partido a partido, y para nosotros cada punto que sumamos es muy bueno».