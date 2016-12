La «falta de efectividad» del Villarreal C

Simón Moreno, delantero del Villarreal C, quiso restarle hierro a los últimos resultados encajados por el filial que le han trasladado de la segunda plaza a la sexta en apenas cinco encuentros. «No nos ha pasado nada», destacó el ariete onubense. «Hay equipos muy buenos en la categoría como Castellón y Alzira que nos han ganado», apuntó. «No pudimos contra ellos porque en los últimos partidos nos faltó efectividad. Lo del día del Muro fue otra cosa. No estuvimos a la altura», dijo.

Desde la sexta plaza de la clasificación, para un filial con una media de edad de 19 años, se ve «con optimismo e ilusión» la segunda vuelta «porque hemos demostrado que podemos plantarle cara a cualquier rival, y los hay de buenos en Tercera». Abundó diciendo que «en las últimas semanas hemos tenido ese bajón que sufren todos los equipos, y hemos perdido tres partidos por la mínima. Se perdieron, como se hubieran podido ganar».

Simón Moreno también quiso hacer autocrítica de las últimas semanas. «Si no le ponemos actitud y si no hacemos las cosas bien como nos indica el entrenador, pues no tenemos nada que hacer en esta categoría. Pero no es el caso. Tenemos que corregir algunas cosas para estar arriba. Queda mucha temporada por delante y estamos bien posicionados, en el grupo de los equipos más en forma», opinó el joven ariete onubense de 19 años.

El Villarreal C ya dio mucha guerra la temporada pasada e intentará darla en la actual, en especial en la segunda vuelta. Ahora el equipo disfruta de unas pequeñas vacaciones y el día 2 de enero regresará a los entrenamientos con las miras puestas en el partido del día 8 en el campo del Torrevieja. «Al 2017 le pido salud, que mejoremos el rendimiento como equipo, y a nivel individual marcar muchos goles», aseguró Simón Moreno.

Este delantero onubense acumula 51 partidos en Tercera División, donde suma 3.046 minutos, doce goles (siete esta temporada) y cinco tarjetas amarillas.