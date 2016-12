Gol, trabajo y mucho pundonor

No debería ser noticia, pero lo es. Y además es una buena noticia. Asegurarse la continuidad de un delantero de lujo como es Esaú Rojo es una grata noticia para el albinegrismo, ahora que anda más que nunca con la mosca tras la oreja sobre el futuro del equipo y de la entidad. No debería ser noticia porque es un futbolista que cuando se le fichó debería haberse atado hasta junio de 2017, no hasta diciembre. Pero bienvenida sea esta noticia porque este espigado ariete que bordea los dos metros es sinónimo de gol todavía no ha dicho su última palabra en el CD Castellón.

Hay que ver la barbaridad de puntos que le han dado al equipo albinegro esos cinco goles que suma en su cuenta particular. Estuvo interesado el Atlético Saguntino por sus servicios, pero se queda aquí. Pagado por un patrocinador. Casi nada.

Sustituto de Antonio

Fue a finales de septiembre cuando el Castellón anunció su llegada. Dos semanas después de que el oriolano Antonio Martínez diera marcha atrás a su renovación. Vio el panorama con muchos nubarrones y decidió regresar a su Orihuela natal. Lo cierto es que no se equivocó mucho. A los actuales futbolistas albinegros les va de mil maravillas en la Liga, pero a nivel económico están sufriendo las de Caín. A punto estar de acumular dos mensualidades sin cobrar.

Esaú Rojo Martínez (Guadalajara, 27 de agosto de 1988) pasó gran parte de su carrera deportiva, en su inicio, en el Marchamalo, para después fichar por el ACDM Horche de la Preferente manchega. Luego ya se incorporó al Azuqueca donde disputó las tres últimas campañas, dos en tercer y una en Preferente. La temporada pasada con la escuadra rojinegra, con la fase de ascenso incluida, disputó 34 partidos y marcó 27 goles, a parte de ver nueve tarjetas amarillas. La anterior, la 2014-15, en Preferente, selló 19 dianas en 30 partidos, y vio otras nueve amonestaciones. Es cierto que en verano tuvo un fallido intento de recalar en el fútbol chipriota. Regresó a España y fue cazado al vuelo por el Castellón.

Vestido de albinegro ha dado mucho juego al equipo de la capital de la Plana. En su sexto partido con la zamarra castellonense hizo diana. Y desde entonces ha sido una pieza clave en el equipo que dirige Frank Castelló. Dieciséis partidos y todos como titular.