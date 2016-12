«Tenemos que estar orgullosos de este equipo»

Entrenador del Bisontes FS. El equipo castellonense se ha posicionado como un firme candidato al ascenso a Segunda: es colíder del grupo III y está invicto. El técnico de la Vall d'Uixó está sacando un gran rendimiento a una plantilla joven pero ambiciosa

Manuel Collado (Vall d'Uixó, 1975) es uno de los artífices de la gran temporada que está realizando el Bisontes de Castelló FS en Segunda División B. El técnico vallero está sacando un gran rendimiento a una plantilla joven, que compagina estudios y trabajo con el fútbol sala, pero que lleva sin perder un partido desde el pasado mes de septiembre.

Cumple su tercer año al frente del equipo y los números son encomiables: colíderes de su grupo e invictos. ¿Cuál es la clave de este éxito?

Los jugadores son los protagonistas y tiran del carro. Tienen una grandísima capacidad de compromiso y dedicación, y sin esa actitud no sería posible estar donde estamos. Tenemos una identidad de grupo y, a partir de esa base, vamos haciendo. Yo no les exijo ganar partidos pero sí les pido compromiso y esfuerzo. Y, hasta la fecha, están respondiendo con creces.

En su primera temporada en Tercera consiguieron el ascenso y en la primera en Segunda B, el año pasado, se clasificaron para la Copa. Este, sin ir más lejos, están siendo de los más destacados de la categoría. ¿Cómo se consigue esto?

Somos un grupo que llevamos tres años juntos y que queremos seguir creciendo. Nos conocemos todos y ellos confían plenamente en mí. A un jugador se le convence con hechos y nosotros tratamos de demostrarles día a día que tienen que creer en sí mismos. Hay que ser conscientes de que conseguir unos números como los que estamos protagonizando es muy difícil y, detrás de ellos, hay un gran trabajo táctico y un gran compromiso por parte de todos.

Por lo que se desprende de sus palabras, además de entrenador está haciendo un gran trabajo psicológico en la plantilla.

Sí, claro. Los jugadores son muy jóvenes y se pueden despistar, por eso hay un gran trabajo motivacional todo el año. Estamos consiguiendo algo muy difícil, que es estar cada semana ahí, y llevamos sin perder desde septiembre. Es algo de lo que podemos estar más que orgullosos.

El equipo ha dejado claro que va a por el ascenso, pero el sistema de competición dificulta el objetivo ya que solo asciende el primero de cada grupo. ¿Cómo va a plantear la segunda vuelta de la competición?

Las segundas vueltas siempre son más difíciles y creo que, entre enero y febrero, se pueden ir definiendo más cosas. Ahora somos tres los equipos que estamos arriba (La Unión Santa Coloma, Bisontes y Col·legi Santo Angel), tenemos siete puntos de ventaja respecto al cuarto clasificado (Catgas Energia), y vamos a intentar estar, como mínimo, en la segunda posición porque estando ahí, si luego hay alguna renuncia de algún otro club, puedes tener más posibilidades.

¿Es una obligación ascender a Segunda División?

No. El club me ha apoyado siempre y yo soy el primero que quiere devolver a esta entidad donde se merece. Pero los directivos son conscientes de los recursos que tenemos y nunca nos lo han exigido.

¿Sería un sueño conseguirlo?

Yo he sido jugador y he visto el Ciutat de Castelló lleno. He vivido muchas alegrías aquí y me gustaría volver a tener esas sensaciones. Sería una gran satisfacción para mí conseguirlo.

¿Cómo prepara los partidos?

Yo me lo tomo como si estuviera en un equipo de Primera División. Intento ver, como mínimo, dos partidos recientes del rival a la semana para conocerlo bien y darle a mis jugadores las herramientas necesarias para contrarrestar sus armas.

Usted debe ser una «excepción» entre los entrenadores de Segunda B, ¿no?

Bueno, imagino que habrá de todo. Habrá entrenadores que trabajen los partidos más que otros porque al fin y al cabo somos todos amateurs, pero yo siempre he creído que hay que hacer algo para diferenciarte del resto. Así que dentro de nuestras posibilidades, intentamos hacerlo lo mejor que sabemos.