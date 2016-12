per l'accesibilitat als trens

La premsa es va fer ressò fa uns pocs mesos de la situació d'un veí de Moncofa, amb problemes de mobilitat, que es desplaça en cadira de rodes. Aquest ciutadà volia anar a València a veure la néta, fet que es va convertir en una odissea perquè no podia accedir a l'estació de tren de Moncofa ni usar cap altre mitjà de transport públic. L'ascensor de l'estació de Moncofa no funciona i potser no es repararà fins 2020.

A Almassora vam demanar fa més d'un any el servei Atendo que oferia Renfe per atendre i assistir persones amb mobilitat reduïda. La companyia ens els va denegar. Hi al·legaven que eliminaven el servei perquè farien totes les estacions i tots els trens accessibles. El cas de Moncofa evidencia que això no és cert.

Les obres de millora de l'estació de trens d'Almassora han generat una nova barrera arquitectònica. La passarel·la que evita les vies té un pendent pronunciat i fa quasi impossible el desplament de les persones amb mobilitat reduïda que hi accedeixen. La nostra demanda d'instal·lar-hi un ascensor tampoc no ha rebut resposta.

Fa un parell de setmanes, el senador de Compromís Carles Mulet denunciava a la cambra alta els problemes que pateixen els discapacitats de les comarques del nord a l'hora d'usar el tren. A pesar de totes les deficiències i de tantíssimes demandes, l'Estat ens ha deixat fora en el pla de millora de l'accessibilitat d'estacions.

La situació a cada municipi és diferent: des d'estacions que disposen d'ascensors avariats o ascensors que només es poden usar en franges horàries molt limitades. Les persones amb mobilitat reduïda representen quasi el 10% de la població valenciana i la legislació estableix les condicions que ha de complir el transport, tant ferroviari com per carretera, per fer-ne possible l'accessibilitat de totes les persones. L'accessibilitat és clau per a garantir l'autonomia personal i la plena igualtat d'oportunitats. En definitiva, és indispensable si volem assegurar una vida digna a tots els valencians.

Fa pocs mesos es va aprovar en la Diputació de Castelló una proposta del grup Compromís per instar Foment a millorar l'accessibilitat en estacions i trens. Renfe, però, incompleix la llei i el Ministeri no fa res per solucionar les situacions que es denuncien. El govern de Rajoy ha deixat clar que s'estima més fer inversions multimilionàries en el Tren d'Alta Velocitat que garantir el servei - i l'accessibilitat- en les línies que usen la majoria de ciutadans.