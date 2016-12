Asenjo: «Quiero seguir siendo feliz defendiendo la portería del Villarreal»

También se puso ante los micrófonos el portero del Villarreal Sergio Asenjo. Para el nuevo año que se aproxima, el guardameta palentino señaló que desea que le «respeten las lesiones», ahora que atraviesa un buen momento deportivo. Asenjo señaló, en una entrevista a laliga.es recogida por Europa Press, que «principalmente deseo que me respeten las lesiones para poder seguir disfrutando de cada entrenamiento y de cada partido cuando lo decida el entrenador. Quiero seguir siendo feliz haciendo lo que más me gusta que es defender la portería del Villarreal. El trabajo y la ambición ya correrán de mi cuenta».

Respecto a su situación actual, el cancerbero apuntó que está «muy contento» porque el Villarreal «ha hecho una apuesta muy importante con esta renovación». Asenjo prolongó su contrato con el submarino, hace una semana, hasta 2022. «He firmado un contrato de larga duración y la directiva quiere que sea partícipe de este proyecto tan ambicioso. Estoy encantado de seguir vinculado a esta gran entidad que es el Villarreal», afirmó.

«El presidente Fernando Roig me ha dicho que espera que me retire en este club. Ellos lo dieron todo por mí en un momento de mi carrera deportiva complicado y considero que Villarreal es mi casa. Esta es mi cuarta temporada aquí y ojalá que sean muchas más», afirmó. Además, Asenjo también prometió «trabajar, pelear y hacer las cosas bien en el Villarreal para tener las puertas abiertas de la selección». «Lo importante es que mi rendimiento en el equipo sea inmejorable para de esta manera contar con la confianza de Lopetegui de cara al Mundial. No obstante, todavía queda mucho tiempo para eso», comentó. El portero finalizó señalando que quiere «tener objetivos ambiciosos» con el Villarreal. «Hay muchos equipos fuertes peleando por esa cuarta plaza, pero ojalá que en el mes de mayo lleguemos con opciones», afirmó.