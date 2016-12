Cruz propone una ampliación de capital del CD Castellón

El CD Castellón SAD ha celebrado en la Cámara de Comercio de la capital de la Plana su Junta General Ordinaria de accionistas. El presidente, David Cruz, ha explicado en su informe que la entidad de encuentra en causa legal de disolución y con el objetivo de compensar las pérdidas acumuladas de 2.627.000 euros (se quedan en 2.260.000 tras aplicar las reservas), la junta propone una ampliación de capital como única solución factible. Cruz ha señalado que no se ha hecho antes por estar en concurso de acreedores y porque la tesorería del club no lo necesitaba.

Antes de ampliar se realizará una reducción del valor de las acciones de 32,68 €, por lo que pasarán a tener un valor de 13 euros. El capital social del club quedará en 909.051 € y de ese mismo valor será la ampliación. Se emitirán 69.927 acciones a 13 euros la acción. Los accionistas tendrán derecho preferencial en una primera fase.

Cruz afirma que no empleará su derecho preferencial y que quiere dar un paso al lado por el desgaste generado por el "linchamiento" de insultos sufridos. Dice que quien quiera, ya sea un grupo inversor o una persona, solo lo tiene que solicitar. Si eso se produce, él y su consejo dimitirán y se irán a casa, ha asegurado. Y que si esta ampliación se cubre, el planteamiento sería hacer una segunda.

"Este consejo ha hecho todos los esfuerzos del mundo", ha afirmado Cruz. «A mí el sillón me quema, estoy cansado de aguantar insultos. Este consejo va a hacer lo posible para que se cubra. Le hemos dicho a las instituciones. Le he ofrecido a la alcaldesa apartarme. No quiero nada por mis acciones. Pedimos al que entre que avale y que demuestre los fondos suficientes. Yo no quiero nada para mí. Pero si además quieren mi contrato que tengo que pagar un millón, evidentemente, es otra cosa. Pero yo no voy a ser un problema para el club», ha indicado

Cruz también ha hablado de los meses sin pagar a Hacienda. El club ha solicitado una espera hasta marzo y ha sido aceptada.

Los accionistas minoritarios en bloque mostraron su rechazo. Pidieron reducción a cero y ampliar tres o cuatro millones de euros.



Presupuesto

No se votó el presupuesto porque no se ha presentado al no haber tiempo para elaborarse, según la junta, que ha resaltado que es parecido en ingresos pero se reducen los gastos principalmente por la plantilla

En el turno de preguntas, Cruz ha respondido sobre el césped, subrayando que "el terreno de juego ha estado en perfectas condiciones, aunque el color no sea bonito porque era un césped de verano. La empresa seguirá hasta junio".

Sobre los retrasos a la plantilla, ha comentado que "los jugadores conocen la situación. Nuestra prioridad es cumplir con instituciones y luego con ellos". Ha asegurado que están buscando "cesiones de jugadores de superior categoría". Sobre la relación deteriorada con el entrenador ha puntado que "es algo interno". Respecto al viaje a China ha añadido que "fue a cero gastos. Cada uno se pagó el billete. Para avanzar dependemos de los políticos y en noviembre había una invitación para viajar. Lo hemos pospuesto a enero".

Ante la ausencia de doctor, ha remarcado que no puede pagar el médio. «El que estaba hasta ahora no cobraba", ha agregado,

A la reunión han asistido representantes con 50.059 acciones, el 71 % del capital social representado. El presidente, David Cruz, que posee 48 millones, ha acudido sin ninguna delegada.

La reunión ratificó también las dimisiones de los consejeros Juan Carlos de Celis y Lino Sanchis por "motivos personales".