decepciones

La Fundación. Para disgusto del presidente de la Diputación de Castelló, de alguna peña y no pocos futbolistas veteranos, la opción de disolver la sociedad y refundar un supedáneo con la misma indumentaria, escudo y bandera, ya no es federativamente posible. En su día se debatió la cuestión y perdieron por goleada. Desde ese día Moliner no ha querido saber nada más.

Un fatal juego de palabras ha suscitado la confusión, lo que unido a no poca ignorancia, ha extendido el rechazo hacia el amparo que algunos apelamos de una Fundación. Siento reconocer que no me habré explicado bien, cuando ahora debo aclarar ese remedio en aras de esa unidad que tanto añora un escaldado albinegrismo.

A falta de un inversor único, de alguien que ponga cuatro millones de euros para evitar la disolución, la Fundación es la única figura legal con la que impedir que el dinero recaudado pueda destinarse a otros intereses, como de hecho ya ha ocurrido con las licencias del fútbol base. Nadie pondrá un euro en una ampliación parche destinada a salvar el culo de Cruz unos meses. Cuestión distinta es hacerlo a través de una garantía, que bien podría presidir el ayuntamiento, para que ese dinero se destine a la salvación, y en caso de no llegar a tiempo revertirlo de nuevo en los inversores.

Siempre rechacé la refundación, pero esta Fundación no tiene nada que ver, va con mayúsculas y bien merecería un apellido ilustre del santoral albinegro para acabar con las confusiones, las interesadas y las de falta de información, que no sé cuál constituye mayor desilusión.

Ahora que la cita de hoy también se me antoja un chasco, salvo por albergar la oportunidad de que los minoritarios reclamen a Cruz que no contabilice ¿sus? acciones para sacar adelante su maquiavélico plan de salvaguarda de sus intereses y que convenza con razones en vez de con mentiras.