Soñar es gratis

Me recuerda la fábula del rey desnudo. Es a propósito de la Crisis, con mayúscula, de nuestro partido socialista. Mucho hablar, los que tienen voz y se les oye, de lo que necesita, con palabras tan grandes como huecas, «el bien de España», «lo primero, la gente», «recuperar la calle», «ahora toca pensar», «ganar el futuro»? y no se dan cuenta, o sí „y no se atreven a hablar de su desnudez„, de que los problemas, y sus vías de solución, los tenemos delante de nuestras narices, mostrados también con letras mayúsculas: PSOE.

P: Partido. La organización política del partido está caduca, y su fecha de caducidad hace años que pasó. Posiblemente sea el primero y más contundente de los problemas que padecemos y, sin duda, es el que tira de todos los demás. Por eso tenemos que hablar de la absoluta necesidad de conformar otro modelo de partido, en el que los liderazgos, a todos los niveles, emerjan y se consoliden, por encima de todo, por las cualidades intelectuales, profesionales y políticas de las personas, y no sólo por el sistema de cooptación establecido a través del ejercicio del poder institucional.

S: Socialista. Sabemos las dificultades que atraviesan las socialdemocracias para responder a los grandes retos del nuevo siglo: poder absoluto del neoliberalismo, mercantil y financiero, crisis de valores y desafección de la política, corrupción, brecha social, nacionalismos de ultraderecha, deriva ecológica, movimientos de poblaciones, violencia? Necesitamos un partido socialista contundente ante todos estos retos, intransigente e incompatible con las políticas conservadoras; defensor a ultranza de los derechos constitucionales, humanos; modelo de comportamiento ético; riguroso en el cumplimiento de la ley, decididamente volcado en la defensa y mejora de las libertades.

O: Obrero. El partido socialista nació obrero en una sociedad de obreros y patronos. Ahora, ni los viejos sindicatos de clase lo son, y el partido socialista se ha quedado huérfano. El reducto de apoyo social que queda es muy escaso y, con todos los respetos, manifiestamente mejorable.

E: Español. Si faltaba algo para complicar más el panorama, aquí lo tenemos: español. El partido socialista continúa anclado en una concepción del modelo territorial surgido de/en un periodo histórico que es ahora a todas luces insuficiente y anquilosado, a la vez que poco eficaz. Para superar el Estado de las Autonomías se habla del modelo federal, pero con la boca pequeña.

Espero que en un próximo Congreso, después de los turrones, y con un plebiscito previo de Primarias, tengamos ocasión de valorar y decidir quién es el candidato que con mayor brío y credibilidad asume y apuesta por dirigir el renacimiento del nuevo partido socialista.