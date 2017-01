«En Arabia el fútbol se vive con pasión»

¿Qué tal su nueva experiencia en Arabia tras su paso por el fútbol de Egipto?

Muy bien en general. Me he adaptado muy bien pese a que no es el estilo de vida que conocemos. Estoy contento con la calidad de vida en el plano personal y tampoco es tan complicado adaptarse a las costumbres de aquí. Yo dejé la cerveza cuando empecé a prepararme para el Maratón... (bromea). La vida es más parecida de lo que nos creemos. Un español medio puede vivir perfectamente en Arabia. En el plano futbolístico, y aunque lleves tu método de trabajo, sí que tienes que adaptarte a muchas otras cosas.

¿Cómo llegó a ser entrenador del Al-Ettifaq?

El año pasado estuve entrenando en Egipto, en el Al-Ahly, que es uno de los clubes de más importancia y de referencia en el mundo árabe. Logré un título, la Supercopa, y traté de exportar un modelo de fútbol europeo a El Cairo, una ciudad de 9 millones de habitantes, y me llamaron de Dammam para que intentara llevar esa metodología al Al-Ettifaq, que es un club recién ascendido. Y acepté el reto porque la experiencia de Egipto fue muy positiva tanto para mi como para mi familia. Mis hijos, por ejemplo, que estaban «cagados» con la idea de ir a Egipto, pasaron uno de los mejores años de su vida. Y a nivel de fútbol, también me llamó mucho la atención la idea de ir a un fútbol que tiene su relevancia en el mundo árabe.

¿No le infundía cierto respeto la idea de ir a un país como Arabia?

No, para nada. Es más, me gusta vivir aquí. En Dammam, donde yo resido, hay una compañía petrolífera que se llama Aranco y que hay muchos extranjeros trabajando. También hay muchos españoles trabajando en una empresa de trenes. Yo cuando fui a Egipto no pasó nada, y el otro día hubo un atentado. Aquí no ha pasado nada. Es más, Arabia es un país con una seguridad, una modernidad y una limpieza increíble. Muchas veces nos cuentan cosas que no son verdad.

¿A nivel de fútbol, son muy diferentes el fútbol español y el de Arabia Saudita?

La diferencia principal radica en que en España el nivel es muy alto. Y no te lo digo por los primeros equipos, sino porque hay una educación de fútbol desde la base. Esa mentalidad y esos hábitos fuera del entrenamiento, en cuanto a alimentación, descanso, preparación física, compromiso, puntualidad etcétera... con los equipos de las escuelas y la cantara es la gran diferencia entre España y Arabia. En España todo eso, incluso por ejemplo los porcentajes de grasa o cuestiones puntuales, es algo que ya tiene asumido cualquier equipo de chavales desde los 10 años. Hay una educación de base. Aquí, esos hábitos hay que trabajarlos.

¿Y en cuestión de nivel futbolístico y de calidad?

Vamos a ver. Dejando al margen las bases de trabajo, que en Europa están muy profesionalizadas, hay que destacar que el nivel del fútbol español es altísimo. Pero aquí ya hay muchos jugadores de Europa, Brasil suramericanos que mejoran el nivel de los equipos, y yo he visto futbolistas de Arabia que podrían jugar en Europa porque tienen nivel y calidad individual para eso.

¿Se vive en Arabia el fútbol con tanta pasión como en España ? ¿Hay tradición y cultura de fútbol?.

Hay mucha tradición y mucha afición. Arabia Saudí es un país de fútbol y se vive con mucha pasión. He visto estadios de 60.000 espectadores llenos. Su selección es uno de los equipos más fuertes de Asia, ha ganado en tres ocasiones la Copa Asiática, y fue finalista de la primera Copa Confederaciones. En el Mundial 94 llegaron a octavos de final.... Ya hay una cultura de fútbol que se ha trasladado de padres a hijos. No es como Qatar o Dubai, que no tienen tanta cultura del juego. Aquí hay un nivel y una tradición importante que se traduce en la exigencia deportiva claro.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Los estadios. Los estadios, sin duda. Son una pasada. Hay estadios de 60.000 espectadores espectaculares. Hay mucho dinero en los clubes top de Arabia y se nota en los campos y en las instalaciones que tienen para entrenar. Tienen mucho nivel y mucha calidad. Los directivos quieren que la Liga Saudí mejore su nivel y sea mucho más competitiva, que no haya tantas diferencias con Europa, y tienen poder económico para hacerlo.

¿Cuáles son sus objetivos en el plano deportivo?

Me ficharon con la idea de que dotara de una estructura de trabajo a uno de los equipos que no era puntero en la Liga. El equipo acababa de ascender, y sus dirigentes querían que fuera creciendo y que tuviera un modelo y una estructura de trabajo. A nivel deportivo, me dijeron que querían dar un salto de calidad y en eso estamos. La idea es jugar la Copa Asiática, que es como si fuera la Liga Europa en España porque la juegan el quinto y el sexto del campeonato. Y poco a poco continuar creciendo y mejorando.